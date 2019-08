Imprensa espanhola fez pacto de silêncio sobre doença da filha de Luis Enrique

Sara Oliveira Ontem às 20:41 Facebook

Xana, de nove anos, a filha mais nova do treinador e ex-selecionador espanhol Luis Enrique morreu na passada quinta-feira, vítima de um de um tumor ósseo maligno. No país vizinho, a maioria dos jornalistas sabia da doença da menina, mas todos respeitaram a privacidade a pedido da Federação.

Numa altura em que tudo parece valer no jornalismo, os profissionais da imprensa em Espanha provaram que ainda há espaço para a ética, fazendo um pacto de silêncio sobre a doença que acabou por matar Xana, "depois de cinco meses a lutar contra um osteosarcoma", como informou o ex-selecionador da "Roja" e ex-treinador do Barcelona.

A notícia chocou o mundo, mas no país vizinho havia quem soubesse há muito da luta por que passava a menina e o sofrimento de Luis Enrique e da mulher, Elena Cullell, por tentar uma cura, apesar de nunca ter sido garantida pelos médicos.

Jornalista da área do desporto e jogadores de grandes clubes conheciam a situação, mas nunca se ouviu nada na praça pública, nem em nenhum jornal ou revista, o que foi louvado pelo filho da ex-ministro espanhol José Ignacio Wert nas redes sociais: "Importa sublinhar o papel desempenhado pelos jornalistas, que atenderam à discrição que o protagonista solicitou com toda a lógica. Com a falta de escrúpulos e o gosto pela morbidade predominante, era fácil esperar o contrário".

Foi por isso que, na hora de partilhar o triste desfecho, Luis Enrique agradeceu "a discrição e compreensão", até porque nem sempre a imprensa espanhola respeitou a dor alheia. Aconteceu, como lembra o jornal "El Español" quando se descobriu que o filho da atriz Ana Obregón, de 27 anos, também tinha cancro, e rapidamente começaram a circular imagens da família.

Mas Xana era menor e o pai sempre preservou a intimidade da mulher e dos três filhos (é pai também de Pacho, de 19 anos, e Sira, de 17 anos). Além disso, a Federação Espanhola de Futebol abriu o jogo com os jornalistas e pediu respeito perante o drama.

Foi em março quando Luis Enrique não esteve no jogo de qualificação para o Euro 2020 contra Malta, por "motivos familiares de força maior"."Dissemos aos jornalistas que geralmente nos acompanhavam o que estava a acontecer e pedimos respeito", explicou uma porta-voz da Federação ao "El Español". Apenas um site não acatou o pedido, avançando com a notícia de que ninguém fez eco e que passou despercebida.

Luis Enrique soube da doença da filha mais nova a 25 de março, pouco depois de se ter apresentado bem disposto na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra Malta, quando recebeu um telefonema da mulher e soube o motivo das dores de que a menina se queixava.

Abalado, informou o presidente da Federação espanhola e regressou a Barcelona, na companhia de Joaquín Valdés, psicólogo da seleção e seu amigo pessoal. Em junho, deixou mesmo os comandos técnicos da "Roja".