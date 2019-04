Imprensa lá fora rendida: Félix "de nome e de facto"

JN Hoje às 12:11 Facebook

Imprensa internacional rendida à nova estrela da Luz, já muito cobiçada por Real Madrid e outros "tubarões". Leilão aberto. Base de licitação: 120 milhões de euros, a cláusula de rescisão com o Benfica.

João Félix é uma prenda excecional para o Benfica. Três golos e uma assistência, na demolição do Eintracht Franckfurt. O nome do craque espanta e ecoa pela futebolândia europeia e já desperta a cobiça dos mais endinheirados. Está aberto o leilão pela pepita benfiquista de 19 anos.

Com os três golos aos alemães, Félix tornou-se no mais jovem português de sempre a fazer um "hat-trick" na provas europeias, superando um tal.. Eusébio. Antes dele só outros quatro portugueses - Cristiano Ronaldo (vs. At. Madrid, em 2019), André Silva (vs. Áustria Viena, em 2017) e o referido Eusébio tinham faturado três vezes num só jogo.

E se já estava referenciado como um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, a exibição de quinta-feira mais não fez do que aumentar o apetite dos grandes "tubarões", como o Real Madrid, que enviaram emissários à Luz para o jogo da Liga Europa. Saíram todos rendidos ao talento do 79 do Benfica.

Joga e faz jogar com muita inteligência

"O Benfica não é só um jogador. Mas se conseguíssemos retirar João Félix do jogo, já íamos estar em vantagem. É um talento raro e se continuar assim não vai ficar muito tempo no Benfica. Joga e faz jogar com muita inteligência", observou Adi Hutter, treinador do Eintracht Franckfurt.

Como o técnico austríaco, também a imprensa internacional ficou rendida ao prodígio português. Os ecos ainda ecoam aqui na vizinha Espanha: "Nasceu uma a estrela", escreveu o AS; "João Félix apresenta-se à Europa com hat-trick", anunciou o Sport. Em Itália, a Gazzetta dello Sport descreve o "Show de João Félix" e o Corriere dello Sport diz que o craque é "Félix em nome e de facto".

A inglesa BBC destaca o recorde de precocidade do jogador, o mais novo de sempre a marcar um hat-trick na Liga Europa, e o francês L'Equipe que Félix "permitiu que o Benfica ganhasse uma vantagem confortável".

Já na Alemanha, onde Félix deixou marca ainda mais indelével, o Bild chama-lhe "O mago do aparelho", em alusão ao dispositivo ortodôntico da "joia do Benfica", como também lhe chama o Globoesporte, do Brasil. Ou "o novo Ronaldo", como resume o ESPN.

Ou como refere a edição em linha da francesa So Foot, para descrever "uma imagem marcante" da noite de quinta-feira: "o crack do Benfica, ajoelhado, mãos na cara, deixando escapar algumas lágrimas após o terceiro rebuçado contra o Eintracht Franckfurt, para colorir uma exibição extraordinária. Aos 19 anos e cabelo pela testa, o "rookie" português deu um "estalo" à Europa, mas foi o próprio jogador que pareceu levar uma bela bofetada ao tomar consciência do acabava de realizar. Será que ninguém tinha dito ao pobre rapaz que era capaz de fazer tantas coisas com os pés?.

No final do elogio, a revista francesa também aconselha cautela: "Esperemos que não caia das estimativas do valor de mercados desta manhã de sexta-feira".

Outro interessado, quiçá o mais empenhado de todos, também corre a deitar água na fervura: "Se não marcasse estava em baixo de forma, como fez três voltou a ser Super Wings", observou o treinador do Benfica, Bruno Lage.