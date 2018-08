Inácio confirma negociações sobre Patrício e não sabe futuro de Jesus

27 Maio 2018 às 23:08 Facebook

Augusto Inácio confirmou, este domingo à noite, no programa Trio d'Ataque, da RTP3, que há negociações para a saída do guarda-redes Rui Patrício do Sporting e que o Nápoles se encontra bem colocado para concretizar o negócio. Sobre Jorge Jesus, disse não saber se vai continuar no clube.

"É uma pasta que estava entregue à administração e ao presidente quando cheguei. Mas o caminho tem sido esse, o de o Nápoles ser o clube que quer o Rui Patrício", afirmou o diretor-geral do Sporting, para depois rematar: "Há negociações nesse sentido". No entanto, desde que chegou a Alvalade, na última semana, Inácio ainda não falou com o atleta da seleção nacional, admitiu.

Sobre o técnico Jorge Jesus, Augusto Inácio afirmou que o tema estava nas mãos do presidente Bruno de Carvalho. "Não sei se vai continuar. Sei que tem contrato. Se não houver desenvolvimentos, é treinador do Sporting".