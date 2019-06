Incrível! "Furacão" de 103 anos bate recordes nas pistas de atletismo

JN Hoje às 16:42 Facebook

Julia Hawkins tinha 100 anos quando decidiu começar a competir nas pistas de atletismo. Hoje, com 103 anos, é uma referência no desporto sénior, tendo batido diversos recordes de velocidade.

Na altura em que celebrava o centenário de vida, quando já era mãe de quatro filhos, avó de três netos e bisavó de três bisnetos, Julia Hawkins decidiu dedicar-se às pistas de atletismo. Em 2017 venceu as provas de 50 e 100 metros nos Jogos Nacionais para atletas seniores, em Louisiana (Estados Unidos) e este ano tornou a subir ao lugar mais alto do pódio nas mesmas distâncias nos Jogos realizados em Albuquerque, no estado do Novo México.

"Estou feliz por ter tido um rendimento tão bom, mas não atingi as minhas marcas", afirmou a atleta de 103 anos, em declarações ao programa "Good Morning America", da ABC, mantendo os níveis de exigência para com as suas prestações bem altos.

Perante tamanha jovialidade, é normal que perguntem a Julia Hawkins os segredos que tem para poder competir com tão bons resultados com idade tão avançada, o que lhe permite aumentar regularmente a coleção de medalhas que agora tem em casa.

"Não faço nenhum exercício em particular. O segredo é não parar, manter-me ocupada. Além disso, desde sempre que sempre procurei alimentar-me de comida saudável e manter o meu peso", sublinhou, assegurando que diariamente dedica a maior parte do tempo à horticultura no jardim da casa onde mora, em Louisiana.

Aos 103 anos, Julia Hawkins quer continuar a competir, mas não traça planos para o futuro. "Quando tens 103 anos, todos os dias são um milagre", sublinha a atleta conhecida por "Hurricane" (Furacão).