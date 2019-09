Indisposição de Ivo Vieira suspende treino do Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:41 Facebook

O treinador Ivo Vieira sentiu uma indisposição no decorrer do treino da manhã deste sábado e a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, deste domingo, às 16 horas foi cancelada.

O técnico foi assistido no relvado da academia vitoriana pelo médico António Cunha, quando o treino tinha apenas 30 minutos. De seguida, o apronto foi suspenso. Tudo não passou de um susto e o treinador abandonou as instalações do clube ao volante da viatura pessoal.

Os vitorianos ocupam a sexta posição do campeonato, com nove pontos conquistados em seis jogos.