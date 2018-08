Inês Henriques campeã europeia de 50 quilómetros marcha

Hoje às 11:49 Facebook

A portuguesa Inês Henriques sagrou-se esta terça-feira campeã europeia nos 50 quilómetros de marcha, em Berlim, nos Europeus de atletismo, juntando o título continental ao do mundo, conquistado em 2017.

A marchadora do CN Rio Maior, de 38 anos, liderou a prova desde o início, concluindo a distância em 4:09.21 horas, impondo-se à ucraniana Alina Tsviliy e à espanhola Julia Takács, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Inês Henriques já deteve o recorde do mundo (4:05.56 horas) desde 13 de agosto de 2017, quando conquistou o título mundial, em Londres, mas Liang Rui retirou 1.20 minutos à sua marca (4:04.36), em 05 de maio último, no Mundial de marcha por Nações, em Taicang, na China.

Esta foi a primeira vez que os 50 quilómetros de marcha integraram o programa feminino dos Europeus.

Inês Henriques queria "bater o recorde do mundo", mas cumpriu objetivo

"Pretendia bater o recorde do mundo, mas com as dificuldades não foi possível, o principal objetivo era ser campeã da Europa", disse a ribatejana que agradeceu muito, no seguimento do que o seu treinador, Jorge Miguel, afirmara, ao fisioterapeuta que a acompanhou e "que ajudou bastante", depois de terminar a prova em 4:09.21.

"Inicialmente seguia muito bem, mas a temperatura foi subindo ao longo da prova, e por volta dos 30 km senti dificuldades, e a perna cedeu um pouco. Felizmente tinha uma grande vantagem e controlei a prova. Assim, juntei ao título de campeã do Mundo o de campeã da Europa", assinalou.