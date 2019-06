Inglaterra e Holanda vão para prolongamento

Hoje às 21:49, atualizado às 22:19 Facebook

Empate (1-1) aos 90 minutos obriga a tempo extra na semifinal da Liga das Nações.

No Estádio D. Afonso Henriques, a Inglaterra abriu o marcador ainda no primeiro tempo, com um remate assinado por Marcus Rashford, na conversão de uma grande penalidade (33 m).

A Holanda restabeleceu a igualdade já no segundo tempo: o defesa Matthijs de Ligt, que tinha cometido a falta para o penálti, subiu à área inglesa, num canto, e redimiu-se com um poderoso golpe de cabeça (1-1, 73 m).

O vencedor jogará a final com Portugal, no domingo, no Estádio do Dragão.