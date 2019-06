Inglaterra vence Argentina e está nos oitavos de final do Mundial

Susana Silva Hoje às 22:32 Facebook

A Inglaterra carimbou a presença nos oitavos de final do Mundial2019 de futebol feminino, que decorre em França, ao vencer a Argentina, por 1-0, na segunda jornada do Grupo D.

Um golo de Jodie Taylor, aos 62 minutos, bastou para as inglesas se imporem às sul-americanas, numa partida que dominaram do princípio ao fim. Com este desfecho as britânicas sobem à liderança, com seis pontos, mais dois que o Japão, segundo.

No Grupo C, destaque para a Itália e a goleada que aplicou à Jamaica, por 5-0, um resultado que a coloca na liderança, com mais três pontos do que Brasil e a Austrália. Os tentos transalpinos foram apontados por Cristiana Girelli (três) e Aurora Galli (dois).