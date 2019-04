Inglês Anthony Taylor arbitra receção do Benfica ao Eintracht Frankfurt

Hoje às 10:48 Facebook

O inglês Anthony Taylor vai arbitrar o jogo entre Benfica e Eintracht Frankfurt, na quinta-feira, em Lisboa, da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa de futebol, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Taylor, de 40 anos e internacional desde 2013, vai dirigir pela terceira vez um encontro com clubes portugueses, depois de ter estado no desaire caseiro do F. C. Porto frente ao Besiktas (3-1), na Liga dos Campeões da época passada, e no nulo entre Belenenses e Altach, nos play-offs para a Liga Europa de 2015/16.

Antes, o britânico esteve no particular entre Portugal e Estados Unidos (1-1), em novembro de 2017, em Leiria.

Benfica e Eintracht Frankfurt defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da primeira mão dos quartos da segunda competição europeia de clubes.

O segundo encontro, em solo alemão, está marcado para 18 de abril, à mesma hora.