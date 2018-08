Instaurado processo disciplinar a Bruno de Carvalho

17 Maio 2018 às 15:29 Facebook

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting avançou com um processo disciplinar contra o presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Segundo adianta a SIC Notícias, a medida foi tomada antes de a Mesa da Assembleia avançar para uma demissão em bloco, anunciada ao início da tarde. O processo disciplinar terá como objetivo forçar a demissão de Bruno de Carvalho.

"Apelo à direção, ao senhor presidente Bruno de Carvalho, que siga este nosso exemplo, que apresente a sua demissão, e do Conselho Diretivo, para que nós possamos, no cumprimento rigoroso e integral do estatuto, marcar uma Assembleia-Geral, ou seja, dar a palavra aos sócios, que são esses os principais sustentáculos e que são esses efetivamente aqueles que têm o direito de decidir o que é que querem para a vida do Sporting Clube de Portugal", disse, antes, Jaime Marta Soares.

O Conselho Diretivo do Sporting está, esta quinta-feira à tarde, reunido de emergência.