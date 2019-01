Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Feirense Tiago Silva foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com três jogos de suspensão e uma multa de 1645 euros.

O jogador português foi expulso aos 76 minutos no último jogo da fase de grupos da Taça da Liga, frente ao Sporting, em Santa Maria da Feira. Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, divulgado esta quarta-feira, o médio do Feirense insultou Rui Costa, o árbitro do encontro, e também o quarto árbitro.

"O jogador, após ter sido considerado expulso, ainda no terreno de jogo, aproximou-se do árbitro, encostou o nariz ao dele e disse: 'És muito fraco filho da p...'. Além disso, quando saía do terreno de jogo, dirigiu-se ao quarto árbitro e disse: 'És um ladrão do c... Filho de uma grande p...", pode ler-se.

Veja o lance: