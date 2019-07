Insultos e empurrões entre presidente do S. C. Braga e patrão do Portimonense

A. F. Ontem às 23:25 Facebook

"Ele veio com gangsters", diz dirigente braguista. "Ele é mentiroso", afirma patrão do Portimonense.

O presidente da SAD do clube minhoto, António Salvador, e o acionista maioritário da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, envolveram-se em discussão, por via do alegado desvio do jogador Tormena para o Minho, e se não chegaram a vias de facto, após insultos e empurrões, foi por pronta intervenção de testemunhas do incidente verificado, no sábado, no Portimão Estádio, onde os dois clubes se defrontaram num jogo de pré-época.

A origem da discussão foi o defesa Tormena, que esteve emprestado pelo Gil Vicente ao Portimonense na última época e que teria já acertado contrato com o clube algarvio quando o emblema do Minho se intrometeu no negócio. Mas o que mais acendeu os ânimos terão sido as observações de Theo a Salvador sobre a transferência de Dyego Sousa para a China: o acionista do Portimonense confrontou o dirigente do Braga com o que considerou serem "os contornos poucos claros" do trespasse, por 5,4 milhões de euros, e achou-se lesado pelo negócio, porque também teria direito a uma percentagem se a venda fosse efetuada por montante que se chegou a perspetivar, rente aos 15 milhões.

Salvador não gostou e denunciou "um ato de enorme cobardia". "Eu estava tranquilamente a falar com o Sr. Joaquim Oliveira e a esposa, quando chegou o Theodoro, rodeado de gangsters, e começou a ofender-me. Não lhe permiti o tom e menos ainda a agressividade, como também não permito que tenham tentado apertar o Tormena antes e depois do jogo", diz o presidente do Braga.

"Isso é tudo mentira. Toda a gente conhece o Salvador. Ele é um mentiroso compulsivo. O tempo vai dizer a verdade", disse Theodoro Fonseca ao JN.