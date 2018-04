Inter e AC Milan empatam em dérbi para esquecer de Icardi

Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

O Inter Milão falhou esta quarta-feira a possibilidade de subir ao terceiro lugar da liga italiana, ao empatar a zero com o eterno rival e vizinho AC Milan, no dérbi da 27.ª jornada.

O português João Cancelo foi titular e esteve a tempo inteiro no Inter Milão, num jogo para esquecer do avançado Mauro Icardi, segundo melhor marcador da Série A com 24 golos, menos dois que Immobile, da Lazio.

O jogador argentino viu um golo ser anulado durante a primeira parte pelo videoárbitro, que apanhou Icardi ligeiramente em posição de fora de jogo, e na segunda parte falhou duas ocasiões flagrantes para marcar, que podia ter deixado o Inter Milão no terceiro lugar, à frente da Roma.

Com o empate, o Inter continua no quarto posto, apenas um ponto atrás da Roma e com dois de vantagem sobre a Lazio, quinta posicionada.

Por seu lado, o AC Milan, que deixou André Silva sentado no banco de suplentes durante toda a partida, continua no sexto lugar e em posição de acesso às competições europeias.

Com um hat-trick de Belotti, o Torino goleou em casa o Crotone, por 4-1, e segue no tranquilo 10.º posto. Os forasteiros vão terminar a ronda no antepenúltimo lugar, em zona de descida.

Destaque ainda para o Benevento, último classificado e praticamente com a descida confirmada, que recebeu e bateu o Verona, penúltimo, por 3-0. O avançado maliano Diabate fez dois golos e foi crucial na quarta vitória da época da equipa da casa, que está a 14 pontos da salvação.