Inter e Besiktas com 'luz verde' da UEFA no 'fair-play' financeiro

A UEFA anunciou esta sexta-feira que três clubes, incluindo Inter Milão e Besiktas, cumpriram o acordo registado no 'fair-play' financeiro e deixaram de estar monitorizadas pelo organismo que rege o futebol europeu.

Com esta medida, o Inter Milão, de João Mário e Cédric Sores, o Besiktas, de Ricardo Quaresma, e o Astana, do Cazaquistão, ficam livres de contratar jogadores e sem limitações nas inscrições para a próxima participação nas competições europeias.

Inter e Besiktas estavam sob a alçada do 'fair-play' financeiro desde maio de 2015, enquanto o Astana começou a ser monitorizado em 2016.

De acordo com a UEFA, o ​​​​​​​Trabzonspor não cumpriu o acordo na íntegra durante a temporada de 2018/19 e vai continuar a ser seguido pela UEFA, sendo que a situação do clube turco voltará a ser analisada na próxima reunião do Comité de Controlo.