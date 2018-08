Inter Milão entra em falso e perde com o Sassuolo

Hoje às 23:02 Facebook

O Inter Milão teve este domingo uma entrada em falso na Liga italiana, ao perder em casa do Sassuolo, por 1-0, enquanto a Roma escapou a um deslize em Torino, com o golo da vitória aos 89 minutos.

Num verdadeiro festival de oportunidades perdidas para o Inter Milão, principalmente pelo perdulário Mauro Icardi, foi mais feliz o Sassuolo, que marcou o golo da vitória por Domenico Berardi (1-0), aos 27 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Em casa do Torino, a Roma só respirou de alívio aos 89 minutos com o golo da vitória por 1-0 marcado pelo bósnio Edin Dzeko, com uma assistência do jovem holandês Justin Kluivert (ex-Ajax), de 19 anos, filho de Patrick Kluivert.

O Parma, do português Bruno Alves, esteve a vencer em casa por 2-0, com golos de Roberto Inglese, aos 43 minutos, e Antonio Barillà, aos 59, mas a Udinese empatou a 2-2, por intermédio do argentino Rodrigo de Paul, aos 65, de grande penalidade, e do costa-marfinense Seko Fofona, aos 69.

O SPAL venceu em casa do Bolonha, por 1-0, com um golo do esloveno Jasmin Kurtic, aos 71 minutos, e o Empoli recebeu e bateu o Cagliari, por 2-0, com golos do bósnio Rade Kronic, aos 14, e Francesco Caputo, aos 52.

A primeira jornada do campeonato italiano viu adiados os jogos AC Milan-Génova e Sampdoria-Fiorentina devido ao período de luto provocado pela queda da ponte Morandi, em Génova, que provocou 43 mortos.