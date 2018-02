Inter volta a tropeçar ao empatar com o Crotone em San Siro

Ontem às 22:55 Facebook

O Inter voltou, este sábado, a marcar passo, ao ceder um empate frente ao Crotone, 17º classificado, em jogo da 23ª jornada da Liga italiana, enquanto a Sampdoria não foi além de um empate na receção ao Torino.

A equipa de Milão continua o calvário, ao não ser capaz de quebrar a série de sete jogos (cinco empates e duas derrotas) sem vencer na Serie A, que passam a oito com mais este empate frente ao Crotone, mesmo depois de ter estado em vantagem no marcador.

Com efeito, o Inter adiantou-se no marcador aos 23 minutos, pelo brasileiro naturalizado italiano Eder, ao cabecear para o fundo das redes na sequência de um pontapé de canto batido pelo médio croata Marcelo Brozovic.

No entanto, o Crotone nunca se entregou e acabou por ser premiado aos 60 minutos, com um golo do médio Andrea Barberis, restabelecendo o empate que o Inter não foi capaz de desfazer apesar do forcing final.

No outro jogo de hoje da 23ª jornada, a Sampdoria, sexta classificada, também não foi competente para levar de vencida o Torino, nono, a despeito de também ter estado em vantagem no marcado, ao marcar logo aos 11 minutos, pelo avançado uruguaio Lucas Torreira.

No entanto, o Torino não tardou a restabelecer o empate, aos 25 minutos, pelo médio ganês Afriye Acquah, que viria a ser expulso aos 73 por acumulação de amarelos, mas o resultado não sofreu alteração.

Com este resultado, a equipa de Génova manteve o sexto lugar, com 38 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de se aproximar da AS Roma, que é quinta, com 41 pontos.

A Serie A é liderada pelo Nápoles, com 57 pontos, que vai no domingo ao terreno do Benevento, mais um do que a Juventus, que recebe no mesmo dia o Sassuolo, e mais 11 do que a Lazio, que recebe o Génova, na segunda-feira.