Sérgio Oliveira, Soares e Marcelo, na própria baliza, vão dando vantagem confortável aos dragões.

O F. C. Porto está a ganhar por 3-0 no intervalo do duelo com o Rio Ave, este domingo.

Logo aos 2 minutos, Sérgio Oliveira estreou o marcador, vantagem que foi dilatada por Soares, aos 22 minutos, já depois de Brahimi ter rematado à barra da baliza de Cássio.

Os dragões têm dominado a bel-prazer e ainda festejaram o terceiro golo, quando Marcelo desviou para a própria baliza um cruzamento de Marega, estavam decorridos 34 minutos.