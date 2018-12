JN Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Durante a chegada dos autocarros do F. C. Porto e do Boavista, a polícia interveio para evitar confusões entre os adeptos das duas equipas.

Após a chegada dos autocarros ao Estádio do Bessa, onde F. C. Porto e Boavista vão disputar a 11.ª jornada, um adepto dos axadrezados provocou adeptos do F. C. Porto, que responderam.

Ao aperceber-se do sucedido, a polícia fez intervenção de força para evitar confusões.