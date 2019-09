Investigação belga sobre corrupção no futebol origina duas detenções

Hoje às 11:27 Facebook

Duas pessoas, entre as quais um representante de jogadores, foram detidas no âmbito de uma investigação sobre corrupção no futebol conduzida pela polícia de Bruxelas.

A detenção do agente de futebolistas, cuja empresa estava sediada no Mónaco, e de um assistente, que operava na região de Liège, foram efetuadas em consequência de sete buscas realizadas no principado, em várias localidades da Bélgica e em Londres.

A investigação, que visava inicialmente a transferência do avançado internacional sérvio Aleksandar Mitrovic dos belgas do Anderlecht para o Newcastle, da liga inglesa, já tinha estado na origem de buscas realizadas em 24 de abril, nas quais não se registou qualquer detenção.

Fonte próxima do processo disse à agência AFP que a nova etapa da investigação está direcionada para o representante de jogadores Christophe Henrotay, suspeito de ter agido de forma fraudulenta no decurso da transferência de vários jogadores.