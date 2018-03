Irmão de Messi detido na Argentina

JN Hoje às 16:52 Facebook

Matías Messi, irmão de Lionel Messi, foi detido na madrugada deste domingo na sequência de um acidente de viação. Matías terá ameaçado o outro condutor com uma arma de fogo.

Segundo o "Mundo Deportivo", o irmão do craque do futebol Matías Messi sofreu um acidente em Villa Gesell, na Argentina, tendo depois estado envolvido numa discussão acesa com o condutor do outro carro. Nesse conflito, diz a agência Telam, o irmão de Messi terá ameaçado o condutor com uma arma de fogo.

Esta última informação não está, contudo, confirmada pela polícia.