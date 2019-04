Irmãos e adversários foram suplentes e entraram... ao mesmo tempo

Vasco Samouco Hoje às 10:38, atualizado às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

David e Dorian Babunski jogam no Japão e foram protagonistas de um episódio pouco visto no futebol: suplentes em equipas diferentes, entraram ao mesmo tempo em campo durante um jogo.

Quais são as hipóteses de dois irmãos jogarem um contra outro? Não muitas. E de serem macedónios e estarem em diferentes equipas no mesmo campeonato... japonês? Pouquíssimas, claro. Então e de estarem no mesmo jogo, serem suplentes nas respetivas equipas e serem lançados ao mesmo tempo? Ainda menos, diríamos.

Pois bem, então o improvável aconteceu. David e Dorian Babunski foram protagonistas num episódio pouco visto no futebol: se não é inédito, anda lá perto.

Aconteceu no Machida-Omiya Ardija, da segunda divisão do campeonato japonês. Tudo porque os dois irmão foram suplentes nas respetivas equipas (David no Omiya e Dorian no Machida) e acabaram por ser lançados ao minuto 83 do jogo. Encontraram-se junto ao quarto árbitro, pois claro, abraçaram-se e lá foram eles jogar um contra o outro. Desta vez, David, o mais velho, foi o mais feliz (vitória de 0-1), mas o grande momento foi outro, como próprio fez questão de salientar nas redes sociais.