Irmãs de Cristiano Ronaldo revoltadas com escolha da Bola de Ouro

Ainda Luka Modric não tinha tido tempo para festejar, depois de receber a Bola de Ouro, esta segunda-feira à noite, já o clã Aveiro reagia à escolha da France Football.

Cristiano Ronaldo não levou a Bola de Ouro para casa, mas a claque ninguém lha tira. As irmãs Elma e Kátia Aveiro não tardaram em fazer barulho, nas redes sociais.

Depois de ter sido anunciado o vencedor da Bola de Ouro, atribuída esta segunda-feira ao croata Modric, pela revista France Football, as irmãs Elma e Kátia fizeram questão de recorrer ao Instagram para deixar um comentário sobre o sucedido. Nas mensagens, está patente a revolta a indignação com que encararam a escolha. "Estou preocupada com o futuro do futebol", chegou mesmo a escrever Kátia.

Luka Modric, experiente médio do Real Madrid, tornou-se no primeiro jogador na história do futebol a ser coroado no mesmo ano com os três maiores títulos individuais: Bola de Ouro, jogador do ano da FIFA e jogador do ano da UEFA.

O português, que tem cinco Bolas de Ouro no currículo (as mesmas de Messi), ficou em segundo lugar. Antoine Griezmann, campeão do Mundo pela França e grande figura do Atlético Madrid de Diego Simeone, encerrou o pódio.

No troféu concedido pela revista France Football, 180 jornalistas de todo o mundo votaram entre os dias 9 de outubro e 9 de novembro.