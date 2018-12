JN Hoje às 22:07 Facebook

Cristiano Ronaldo não conquistou a Bola de Ouro, que foi entregue ao croata Luka Modric, e as irmãs Elma e Kátia Aveiro fizeram questão de recorrer às redes sociais para deixar um comentário sobre o sucedido.

Após ter sido anunciado o vencedor da Bola de Ouro, atribuída esta segunda-feira, pela revista France Football, as irmãs de Cristiano Ronaldo, Elma e Kátia Aveiro, reagiram no Instagram com revolta.