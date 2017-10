Italiano apita Leipzig-FC Porto na Liga dos Campeões

Hoje às 12:35 Facebook

O italiano Paolo Tagliavento vai arbitrar na terça-feira o jogo Leipzig-FC Porto, da terceira jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, a disputar no RB Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Os 'dragões' chegam a Leipzig no segundo lugar do grupo com três pontos, depois de terem sofrido uma derrota em casa na primeira ronda com os turcos do Besiktas e terem vencido na segunda em casa do Mónaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, enquanto os germânicos contam um ponto, resultante do empate na primeira jornada com os monegascos, tendo perdido na segunda com dos turcos.

O outro jogo do grupo, em que o Mónaco recebe o Besiktas, terá arbitragem do sérvio Milorad Mazic.

Benfica e Sporting apenas cumprem na quarta-feira os seus compromissos da terceira jornada, com as 'águias' a receberem os ingleses do Manchester United, orientados pelo português José Mourinho, enquanto os 'leões' se deslocam a Turim para defrontar a Juventus.