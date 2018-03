Ivo Oliveira conquista medalha de prata nos Mundiais de ciclismo de pista

Hoje às 21:37 Facebook

Ivo Oliveira conquistou esta sexta-feira a medalha de prata em perseguição individual nos Campeonatos do Mundo de ciclismo de pista, em Apeldoorn, na Holanda, e deu a Portugal a primeira medalha de sempre em Mundiais.

Na disputa da medalha de ouro, o corredor português, de 21 anos, foi derrotado pelo italiano Filippo Ganna, tal como já tinha sucedido na final dos Europeus de 2017, em Berlim.

Depois de ter batido o recorde português, que já lhe pertencia, ao rodar em 4.12,365 minutos e estabelecer o melhor tempo das eliminatórias, Ivo Oliveira ainda dominou o início da final, mas começou a ceder no segundo dos quatro quilómetros de contrarrelógio e terminou em 4.15,428.

Campeão mundial em 2016 e vice-campeão em 2017 na mesma disciplina, Ganna passou na dianteira antes de se completar o terceiro quilómetro e concluiu a prova em 4.13,607, melhorando novamente o recorde italiano, como já tinha acontecido nas eliminatórias.

O corredor de Vila Nova de Gaia, que tem os Jogos Olímpicos Tóquio2020 no horizonte, acabou por conquistar a prata como já tinha feito nas três últimas provas internacionais em que disputou a perseguição individual, designadamente os Europeus de elite e de sub-23 e a Taça do Mundo de Minsk.

"O Ivo teve uma prestação de excelência, vencendo a qualificação com o melhor tempo pessoal. O Ivo conseguiu ser regular durante os primeiros três quilómetros da final, faltando apenas a capacidade de acelerar no quilómetro final, que foi quando tudo se decidiu. Destaco que, ano após ano, vamos colocando a fasquia num patamar mais elevado. No futuro haveremos de lutar novamente pelo título mundial", afirmou o selecionador luso, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A medalha de bronze foi para o russo Alexander Evtushenko, que derrotou o britânico Charlie Tanfield, numa prova em que os corredores partem em lados opostos da pista e vence aquele que consiga alcançar o adversário ou que complete primeiro os 4.000 metros.

Mais cedo, João Matias foi o 14.ª classificado na corrida por pontos, entre os 22 que alinharam à partida, concluindo a prova com seis pontos, enquanto o ouro foi para o australiano Cameron Meyer, que conquistou o quinto título mundial na disciplina, ao totalizar 70 pontos.

Nesta corrida de 40 km, com 'sprints' a cada 10 voltas que valem pontos para os quatro primeiros, o holandês Jan Willem van Schip conquistou a prata e o britânico Mark Stewart arrecadou o bronze.

A participação portuguesa termina no sábado, quando Rui Oliveira disputar as quatro corridas pontuáveis para o concurso olímpico de omnium. Na quinta-feira, o irmão gémeo de Ivo Oliveira foi quinto classificado na final de scratch, conseguindo aquele que era até hoje o melhor resultado de portugueses em Mundiais.