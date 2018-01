Ivo Oliveira conquista prata na Taça do Mundo

Hoje às 17:16 Facebook

Ivo Oliveira conquistou, este sábado, a medalha de prata em perseguição individual na Taça do Mundo de ciclismo de pista de Minsk, depois de ter vencido a corrida por pontos, devido ao terceiro lugar na última prova pontuável. O português, campeão europeu de sub-23 e vice-campeão europeu de elite, assegurou as primeiras medalhas de Portugal em provas da Taça do Mundo de pista.

Ivo Oliveira qualificou-se para a luta pelas medalhas com o segundo registo, 04.17,522 minutos, apenas batido pelo britânico Charlie Tanfield, com 04.15,313, que viria a melhorar na final, com 04.12,253, contra 04.19,718 do português.

"O Ivo teve um desempenho muito bom, tanto na corrida da manhã como na corrida da tarde. Na final manteve registos ao mesmo nível da qualificação até aos dois quilómetros, baixando apenas na segunda metade da prova. O resultado é excelente, sobretudo se tivermos em conta a fase de preparação em que se encontra. Se já estivesse numa fase mais adiantada é possível que a fadiga da corrida de ontem [sexta-feira] não tivesse qualquer efeito", afirmou o selecionador português de ciclismo de pista, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Como a etapa de Minsk é a única da Taça do Mundo 2017/2018 com perseguição individual no programa, o segundo lugar de Ivo Oliveira permitiu-lhe ascender ao primeiro lugar do 'ranking' mundial da especialidade.

Ainda hoje, Ivo Oliveira vai fazer dupla com o gémeo, Rui Oliveira, representando Portugal na disciplina olímpica de Madison.

Amanhã, Rui Oliveira vai disputar o concurso de omnium -- scratch, tempo, eliminação e corrida por pontos -, enquanto Ivo Oliveira vai disputar a prova de scratch.