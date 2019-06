Ivo Vieira é o novo treinador do Vitória de Guimarães

Hoje às 17:48, atualizado às 18:28 Facebook

O sucessor de Luís Castro no comando técnico do Vitória minhoto está encontrado e chega do "vizinho" Moreirense. O madeirense Ivo Vieira foi o escolhido para comandar o principal clube do concelho de Guimarães em 2019/20.

De acordo com o que apurou o JN, o acordo assinado esta segunda-feira prevê apenas uma temporada de ligação. Amanhã, Ivo Vieira será apresentado.

Desta forma, o treinador, de 43 anos, voltará a disputar jogos da Liga Europa, como já tinha acontecido em 2011/12, então ao serviço do Nacional da Madeira. Ao longo dos 15 anos de carreira que leva, além desse clube insular e do Moreirense, Ivo Vieira também já orientou Estoril, Académica, Aves e Marítimo.