Ivo Vieira: "Jogadores trabalharam até à exaustão"

No rescaldo da derrota frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, Ivo Vieira deixou elogios à exibição da equipa vimaranense.

"Não é difícil de analisar, perdemos por 0-3. O F. C. Porto fez três golos, nós não conseguimos fazer. A ideia era vir ao Dragão para conquistar três pontos, a equipa entrou com esse intuito, mas sofremos três golos. Uma palavra para a equipa que trabalhou até à exaustão. Chegámos à baliza do F. C. Porto várias vezes, mas não conseguimos fazer golos. Os jogadores trabalharam muito. Com dez a equipa continuou a atacar e a criar oportunidades, com nove continuou a ser competente. Os jogadores trabalharam até à exaustão. Estou orgulhoso pelo que fizeram. Há jogos em que se perde, mas conquista-se qualquer coisa", começou por dizer o treinador dos minhotos, preferindo não comentar a arbitragem.

"Não faço esse tipo de comentários, estou aqui para treinar, para que o futebol português seja melhor. Para dar resposta às pessoas que nos amam, aos adeptos vitorianos. Não estou aqui para falar daquilo que não interessa. Estou aqui para treinar os jogadores, para os motivar, para que cresçam e sejam cada vez mais competentes", concluiu.