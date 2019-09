Ivo Vieira: "Podíamos ter feito melhor"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães perdeu (2-0), esta quinta-feira, frente ao Standard Liége na fase de grupos da Liga Europa e, no final do embate, o treinador Ivo Vieira salientou que a equipa podia "ter feito melhor".

"Neste jogo dissemos nitidamente aquilo que somos e para o que viemos. É verdade que não criámos grandes situações de golo, chegámos ao último terço com pouca gente, perante uma defesa que nos ofereceu muitos problemas para podermos penetrar na área. A equipa teve, no entanto, personalidade com bola, conseguiu muita posse em alguns momentos de jogo, contra um adversário que também tem a sua valia, mas sentimos nitidamente que podíamos fazer melhor do que fizemos", começou por dizer o técnico, apontado já para o próximo jogo, frente ao Tondela, na Liga.

"Houve momentos bons, não fomos capazes de fazer golos e criar mais oportunidades, mas na primeira fase de construção, na zona intermédia, a equipa teve um comportamento aceitável. Os dois golos marcam o jogo. A questão da justiça ou injustiça, quem faz mais golos é que ganha, o Liège fez dois golos, ganhou. Nós temos que corrigir o que de menos bom fizemos e acreditar que podemos fazer algo mais nesta competição. Agora é recuperá-los, descansar, perceber onde é que podemos ser melhores e preparar a equipa para o próximo embate", concluiu.

O Vitória de Guimarães perdeu, esta quinta-feira, por 2-0, frente ao Standard Liége, no primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa. A equipa belga chegou à vantagem graças a uma infelicidade de Florent. O defesa dos vimaranenses tentou intercetar um cruzamento de Vojvoda e acabou por marcar na própria baliza. Perto do final, ao minuto 90, o Standard Liége aumentou a vantagem. M'Poku, na sequência de um lançamento longo, aproveitou um erro de Tapsoba e isolou-se para bater Miguel Silva.