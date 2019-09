Ivo Vieira: "Temos uma palavra a dizer no grupo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:00 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Standard de Liège, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, Ivo Vieira salientou que o Vitória de Guimarães tem uma palavra a dizer no grupo e que a equipa não vai abdicar de atacar a baliza adversária.

"Acreditamos no nosso processo, aquilo que é o objetivo do jogo, que é procurar a baliza do adversário. Não vamos abdicar desses princípios e o desejo é atacar sempre a baliza do adversário, ter bola e proporcionar um bom espetáculo. Depende se o adversário vai permitir ou não que o façamos, mas vamos ter um Vitória a lutar e a acreditar na nossa ideia, no que acreditamos e no trabalho que se faz diariamente. Acho que nós e o próprio Liège temos uma palavra a dizer no grupo. Estamos aqui por mérito, acima de tudo por aquilo que foi o desempenho dos atletas", disse o técnico dos vimaranenses, esperando o duelo difícil.

"Esperamos um Standard muito competitivo, motivado pelo primeiro jogo da fase de grupos em casa, mas percebemos que podemos ter uma palavra a dizer. Vamos lutar por um resultado positivo, é para isso que que aqui estamos, tendo consciência que é um jogo complicado, mas acreditando no nosso potencial e na ideia que implementamos no campo, que tem como objetivo ganhar qualquer jogo", concluiu.

Rochinha destaca primeira vitória no campeonato

O avançado dos vimaranenses afirmou que a vitória conseguida frente ao Desportivo das Aves, a primeira na Liga, motivou o plantel para o duelo de quinta-feira.

"Teve um peso extra, precisávamos dessa primeira vitória no campeonato. Estávamos a criar várias oportunidades mas não estávamos a conseguir fazer os golos para essa primeira vitória. Sabemos que amanhã não vai ser um jogo como foi com o Aves, será mais difícil, mas queremos encara-lo da melhor maneira", disse.

O Vitória de Guimarães defronta, esta quinta-feira, o Standard de Liège, na Bélgica, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.