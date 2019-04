J. Marques questiona critérios disciplinares no Sporting-Benfica

João Faria Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de comunicação do F. C. Porto mostra-se surpreendido com as notícias que dão conta da hipótese de Rafa Silva apanhar apenas um jogo de suspensão, na sequência dos incidentes pós dérbi de Alvalade.

"Então os delegados da Liga não escreveram nada? O árbitro não escreveu nada? Não aconteceu? Aconteceu, todos vimos as imagens, e não haver castigos condizentes só mostra como é injusta a suspensão de Sérgio Conceição", escreveu, nesta sexta-feira, no Twitter, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto.

O responsável portista deu a entender estar desagradado com a hipótese de o jogador do Benfica Rafa Silva apanhar apenas um jogo de suspensão (pelo segundo cartão amarelo e consequente vermelho), na sequência dos incidentes que se seguiram ao termo do jogo Sporting-Benfica (1-0), disputado na última quarta-feira, em Alvalade, partida que valeu aos leões o apuramento para a final da Taça de Portugal.

O argumento da falta de "castigos condizentes" vem ainda à baila, quando J. Marques relaciona o sucedido no último sábado, no primeiro de dois jogos entre Sporting de Braga e o F. C. Porto, em que o técnico Sérgio Conceição acabou por ser castigado com oito dias de suspensão, o que impedirá o treinador portista de estar no banco, na receção desta sexta-feira ao Boavista, para a 28.ª jornada da Liga de futebol.