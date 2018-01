J. Marques reclama 14 penáltis em dez jogos

JN Hoje às 13:40, atualizado às 17:34 Facebook

O diretor de comunicação dos dragões publicou, este domingo, no Twitter, um vídeo onde denuncia "14 penáltis" por assinalar ao F. C. Porto, ao longo de dez jogos.

Francisco J. Marques voltou a apontar o dedo às arbitragens depois de, na sexta-feira, os azuis e brancos terem vencido o Tondela por uma bola a zero, com um golo de Brahimi a ser anulado pelo VAR, aos 73 minutos, por fora de jogo.

No vídeo publicado pelo diretor de comunicação, surgem "14 penáltis por assinalar", sendo os três últimos que reclama referentes ao jogo de sexta-feira, no Dragão.

"14 penáltis por assinalar. Dez jogos em que árbitro e vídeoárbitro não marcaram lances que a generalidade dos analistas considerou claro prejuízo do F. C. Porto", constatou J. Marques, acrescentando que tais factos "ilustram o condicionamento dos árbitros" nos jogos dos dragões.

O F. C. Porto venceu o Tondela (1-0) na sexta-feira com um golo de Marega, em jogo dirigido pelo árbitro Luís Godinho, com Artur Soares Dias no VAR.