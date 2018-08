Já começou a recolha de assinaturas para destituir Bruno de Carvalho

Sofia Esteves Teixeira 21 Maio 2018 às 17:03 Facebook

Terá começado, esta segunda-feira, a circular um requerimento que pede a destituição de Bruno de Carvalho e dos restantes membros da direção do Sporting. Segundo a "Tribuna Expresso", o documento já está a circular entre os sócios e, caso as assinaturas se traduzam, no mínimo, em mil votos, o mesmo será endereçado a Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral para a convocação de uma AG.

Ainda segundo a mesma publicação, o requerimento invoca, ainda, as seguintes razões para justificar o pedido de destituição por justa causa: "sucessão de atos lesivos para o clube, a desprestigiante atuação pública dos membros do Conselho Diretivo, a postura constante de divisão do Clube, as suspeitas e investigações de corrupção no desporto, o incentivo a atuações agressivas e anti-desportistas e a demissão massiva dos membros dos vários órgãos sociais, o afastamento de parceiros de longa data e a preocupante degradação do património do clube exigem uma reflexão urgente e conjunta dos sócios do Sporting Clube de Portugal".