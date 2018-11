Já é tradição: Sempre que o Real perde, Cristiano Ronaldo marca

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:24 Facebook

Twitter

O Real Madrid sofreu, este sábado, uma derrota pesada (3-0) frente ao Eibar, naquele que foi o primeiro desaire na era de Solari. Mas, se os merengues não tiveram o desejado, Cristiano Ronaldo continua a brilhar com a camisola da Juventus e, também este sábado, voltou a faturar e somou o 10.º golo com a camisola da Vecchia Signora.

Mas o que poderia apenas ser uma coincidência, tornou-se um hábito. Pelo menos, é o que os espanhóis do jornal "AS" asseguram: os golos de Cristiano Ronaldo, que no último mercado de transferência disse adeus aos merengues e olá à equipa italiana, têm coincidido com derrotas do Real, a sua antiga equipa.

Aconteceu em quatro ocasiões: a primeira foi a 6 de outubro, quando o Real Madrid foi derrotado pelo Alavés (1-0) e Ronaldo marcou à Udinese. No mesmo mês, a história repetiu-se no dia 20: os "merengues" perderam em casa com o Levante (2-1) e o craque apontou um golo ao Génova.

E o registo não fica por aqui: a terceira vez foi no fim de semana de 27 e 28 de outubro. Cristiano Ronaldo marcou dois golos ao Empoli e o Real foi goleado pelo Barcelona no dia seguinte, por expressivos 5-1. Este sábado, novo prova na "tradição: os blancos perderam em Eibar e Cristiano respondeu... com um golo, claro está, frente ao SPAL.