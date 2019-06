Já foram sorteados os primeiros jogos da pré-eliminatória da "Champions"

Hoje às 20:46 Facebook

Os escoceses do Celtic vão defrontar os bósnios do Sarajevo na primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, enquanto os sérvios do Estrela Vermelha medem forças com os lituanos do Suduva.

Segundo ditou o sorteio realizado, esta terça-feira, em Nyon, na Suíça, o Celtic, campeão europeu em 1966/67, em Lisboa, arranca na prova em casa, a 9 ou 10 de julho, e desloca-se à Bósnia-Herzegovina na semana seguinte, a 16 ou 17.

Por seu lado, o outro campeão europeu presente nesta fase, o Estrela Vermelha, vencedor da prova em 1990/91, joga primeiro na Lituânia e fecha a eliminatória na Sérvia.

Na primeira pré-eliminatória, participam um total de 32 equipas, sendo que o Astana (Cazaquistão) enfrenta o Cluj (Roménia) e o Bate Borivov (Bielorrússia) o Piast Gliwice (Polónia).

O F. C. Porto, vice-campeão nacional, só entra na terceira pré-eliminatória, enquanto o Benfica, na qualidade de campeão nacional em 2018/19, tem lugar assegurado na fase de grupos.