O F. C. Porto - Benfica, para a 24.ª jornada da Liga, joga-se a 2 de março, sábado, às 20.30 horas.

A data e hora a que se jogará o clássico foi divulgada esta quarta-feira de manhã no site da Liga.

F. C Porto e Benfica, separados por um ponto, tentam chegar incólumes ao clássico, ultrapassando uma 23.ª jornada de baixas - no ataque para os dragões e na defesa para as águias.

Consulte aqui os horários de todos os jogos da 24.ª jornada do campeonato.