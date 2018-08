Já não há bilhetes para o F. C. Porto - Feirense

01 Maio 2018 às 15:13 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta terça-feira, ter vendido todos os bilhetes disponíveis para sócios para a receção ao Feirense, no domingo, que pode coroar os 'dragões' vencedores da I Liga portuguesa de futebol.

Ao contrário do que foi afirmado anteriormente pelo JN, já não há bilhetes para o jogo do próximo domingo, no Estádio do Dragão. Na rede social Twitter, os 'dragões' revelaram ter esgotado os bilhetes, que hoje foram colocados à venda para os sócios 'azuis e brancos'.

Dia 3 de maio, esta quinta-feira, ainda vão ser disponibilizados bilhetes para os não sócios, informou o clube em comunicado, embora não especificando quantos ingressos estarão à venda.

A duas jornadas do fim do campeonato, o F. C. Porto lidera com 82 pontos, mais cinco do que Benfica e Sporting, que se defrontam no sábado, também em jogo da 33.ª jornada.

Os 'dragões' sagram-se campeões caso somem pelo menos um ponto na receção ao Feirense, no domingo, a partir das 20.15 horas, ou caso os rivais lisboetas empatem.

O Estádio do Dragão, no Porto, tem capacidade para cerca de 50 mil espetadores, tendo chegado perto deste número esta época, na receção ao Benfica (49.809).

Esta manhã, centenas de pessoas foram ao Dragão para tentar comprar bilhete.