Já se conhecem os árbitros nomeados para a 33.ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, os árbitros nomeados para os jogos da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

A jornada 33 da Liga arranca, esta sexta-feira, com a receção do Aves ao Moreirense sob arbitragem de João Capela, da associação de futebol de Lisboa.

Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco, vai arbitrar a visita do F. C. Porto ao Nacional, no domingo, a partir das 17:30 horas, contando com António Nobre, da associação de Leiria, no VAR.

Já na deslocação do Benfica ao Rio Ave, às 20 horas, no jogo que encerra a jornada, vai estar o árbitro Hugo Miguel (AF Lisboa), auxiliado pelo VAR Luís Godinho, da associação de futebol de Évora.

Veja as nomeações:

Aves vs Moreirense

Árbitro: João Capela

Santa Clara vs Feirense

Árbitro: João Malheiro Pinto

Portimonense vs Marítimo

Árbitro: Cláudio Pereira

Boavista vs Braga

Árbitro: André Narciso

Sporting vs Tondela

Árbitro: Tiago Martins

V. Guimarães vs Belenenses SAD

Árbitro: Hélder Malheiro

Chaves vs V. Setúbal

Árbitro: Artur Soares Dias

Nacional vs F. C. Porto

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Nuno Pereira e Luciano Maia

4º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: António Nobre

Rio Ave vs Benfica

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos

4º árbitro: José Quitério

VAR: Luís Godinho