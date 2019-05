Jackson Martínez com mensagem a soar a despedida

Hoje às 16:20 Facebook

Colombiano esteve cedido ao Portimonense por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande.

Jackson Martínez deixou esta quarta-feira uma mensagem no Facebook, onde agradeceu a oportunidade dada pelo Portimonense num discurso a soar a despedida. O antigo jogador do F. C. Porto tem contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, mas pode acertar a transferência para outro emblema.

Ao serviço do Portimonense, Jackson apontou nove golos em 28 jogos.

"Chegou ao fim a temporada 18/19. Foram nove golos marcados e três assistências. Mas, mais importante, muito mais importante do que isso, foi a superação que Deus me permitiu conquistar (continuarei enquanto Deus me der forças para continuar). Agradeço às gentes de Portimão por me terem acolhido tão bem até este dia. Obrigado, Portimonense. Foi um processo duro, com muitas dificuldades, mas sempre com fé e esperança de voltar a praticar este maravilhoso desporto que é o futebol. Obrigado por terem sido verdadeiros companheiros nesta viagem", escreveu Jackson Martínez.