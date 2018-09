Jackson Martínez lança álbum

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:08 Facebook

O jogador colombiano, atualmente a jogar no Portimonense, lançou um álbum de música cristã intitulado "No Temeré (Não Temerei)".

Após estar parado dois anos devido a uma lesão crónica no tornozelo, o avançado Jackson Martínez está de volta, ao serviço do Portimonense. Contudo, não é apenas no futebol que o colombiano dá cartas: o jogador lançou um álbum de música.

Intitulado "No Temeré (Não Temerei)", o álbum conta com sete temas ligados à religião cristã, uma grande paixão do avançado de 31 anos.

Jackson Martínez chegou ao F. C. Porto em 2012, onde esteve até 2015. Mudou-se, depois, para o Atlético de Madrid e, após a passagem pela liga espanhola, transferiu-se para o Guangzhou Evergrande a troco de 42 milhões de euros. O colombiano lesionou-se com gravidade e esteve fora dos relvados durante dois anos.