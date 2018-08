Jaime Marta Soares não comenta futuro de Jorge Jesus no Sporting

15 Maio 2018 às 14:20 Facebook

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting disse, esta terça-feira, esperar que a "calma" tenha regressado ao clube, após as reuniões de segunda-feira do presidente, Bruno de Carvalho, com os jogadores da equipa de futebol, treinadores e médicos.

"Espero que esta calma, que acredito resultou da reunião de ontem [segunda-feira], seja suficiente para incentivar a equipa a estar bem, física e psicologicamente, para chegar ao Jamor e fazer aquilo que todos os sportinguistas desejam", disse Jaime Marta Soares.

O dirigente do Sporting referia-se ao jogo da final da Taça de Portugal, com o Desportivo das Aves, em declarações à margem de uma cerimónia do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, no quartel da Pontinha, onde esteve presente na qualidade de presidente da Liga dos Bombeiros.

Marta Soares, que recusou comentar a continuidade do treinador Jorge Jesus no clube, considerou que "era necessário uma conversa, depois da situação que se registou no Funchal", em que "as coisas não correram bem", lembrando que "estão em causa milhões de euros".

"É a função de qualquer presidente de qualquer entidade ou instituição, quando as coisas não estão tão bem quanto isso, conversar nos locais próprios. Ontem [na segunda-feira], conversou-se no local próprio, fez-se um comunicado. Penso que é assim que se faz a gestão de uma casa", assinalou.

O Sporting saiu derrotado por 2-1 frente ao Marítimo, nos Barreiros, no domingo, e perdeu o segundo lugar do campeonato, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a um possível encaixe financeiro que podia ascender a mais de 20 milhões de euros, para o rival Benfica.

No final do jogo os adeptos do Sporting que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram de forma veemente o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.

A SAD reuniu-se no dia seguinte com equipa técnica, jogadores e médicos, tendo surgido notícias de que Jorge Jesus tinha sido suspenso e alvo de um processo disciplinar, pelo que já não iria orientar a equipa na final da Taça de Portugal, posteriormente negadas por Bruno de Carvalho.