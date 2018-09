James foi assobiado na Luz e não deixou adeptos sem resposta

JN Hoje às 22:47 Facebook

O jogador colombiano, que já jogou no F. C. Porto, foi muito assobiado no Estádio da Luz quando foi substituído mas fez questão de deixar uma resposta.

Na hora de sair, James levantou a mão e mostrou os cinco dedos aos adeptos das águias, para possivelmente recordar os 5-0 que a equipa encarnada sofreu no Estádio do Dragão em 2010/11.

"O gesto era referente aos 5-0 de há 8 anos, mas penso que isso não é algo de mal. Odeiam muito o F. C. Porto e eu sou portista. É por isso. É algo normal. Acontece... É esquecer", confirmou o colombiano no final do F. C. Porto.