Jan Kozak demite-se do cargo de selecionador da Eslováquia

O selecionador de futebol da Eslováquia, Jan Kozak, demitiu-se este domingo do cargo, um dia depois da derrota em casa frente à República Checa, em jogo da Liga das Nações B, anunciou a Federação eslovaca (SFZ) em comunicado

"Chegámos a acordo com o selecionador sobre o fim da nossa relação contratual, a seu pedido", informou a SFZ, aludindo, ainda, a uma "decisão inesperada" por parte de Kozak.

A seleção eslovaca será dirigida pelo treinador adjunto, Stefan Tarkovic, no próximo jogo, na terça-feira, em Estocolmo, frente à Suécia.

A Eslováquia perdeu em Trnava, no sábado, em jogo do grupo 1 da Liga das Nações B, depois de já ter sido derrotada pela Ucrânia, por 1-0.

Kozak, de 64 anos, cujo contrato com a federação só expirava no final do Euro2020, assumiu o comando da seleção eslovaca em julho de 2013 e foi sob a sua liderança técnica que a Eslováquia participou no Euro2016, que Portugal conquistou.

Enquanto jogador, Kozak, que alinhava como médio, integrou a seleção da Checoslováquia que ficou em terceiro lugar no Europeu de 1980, tendo sido eleito jogador do ano daquele país em 1981 e participado no Mundial de 1982, em Espanha.