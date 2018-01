Jantar para "mimar" Cristiano Ronaldo junta capitães do Real Madrid

Hoje às 14:24, atualizado às 14:25 Facebook

É manifesto o momento menos positivo da relação entre Cristiano Ronaldo e o Real Madrid. Ainda no último fim de semana, o avançado não festejou os dois golos apontados ao Deportivo da Corunha. Foi para tentar resolver este mau estar que o Florentino Pérez organizou um jantar com as principais figuras do clube madrileno.

O jornal desportivo "Marca" explica, esta quarta-feira, que os capitães do Real Madrid - Sérgio Ramos, Marcelo e Modric - jantaram juntos num restaurante da capital espanhola. O objetivo passa por devolver a alegria a Cristiano Ronaldo, que, segundo as últimas notícias, está desiludido com a indefinição do seu processo de renovação.

A rádio Onda Cero refere que houve um mandato de Florentino Pérez para que fosse Sérgio Ramos a liderar a iniciativa que visa trazer Cristiano Ronaldo para os níveis de satisfação vividos antes do verão e que valeram a conquista de mais uma Liga dos Campeões, a décima segunda do clube.

A Marca diz também que houve uma reunião entre o presidente do Real Madrid e Zidane para analisar o mau momento da equipa, que segue com dezanove pontos de atraso face ao líder, Barcelona. No encontro, o treinador francês terá rejeitado a entrada de reforços nesta altura da época.