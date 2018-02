Japonês acusado de doping nas Olimpíadas de Inverno diz-se inocente

Ontem às 17:42 Facebook

O japonês Kei Sato clama inocência, mas abandonou a aldeia olímpica depois de ter sido apanhado num controlo feito a 4 de fevereiro.

O dia em PyeongChang ficou marcado pelo primeiro caso de doping registado nos Jogos Olímpicos de Inverno. O patinador japonês Kei Sato, da equipa de pista curta, foi apanhado e obrigado a abandonar as instalações da aldeia olímpica, esta terça-feira.

O Tribunal Arbitral do Desporto, deslocado para a cidade sul-coreana, à semelhança do que já fizera nos Jogos Olímpicos de verão no Rio2016, explicou que Sato "acusou positivo para acetalozamida, um produto diurético considerado mascarante, numa análise fora de competição".

O atleta japonês clama inocência e diz estar chocado com o resultado recolhido de uma análise feita a 4 de fevereiro, já na aldeia olímpica.