Jardel e Conti regressam ao onze do Benfica

Já se conhecem as escolhas de Rui Vitória para o confronto entre Ajax e Benfica, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Gedson, Pizzi; Salvio, Rafa e Seferovic

Onze do Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind e Taglliafico; Schone, De Jong e Van de Beek; Ziyech, Dollberg e Tadic



Suplentes do Benfica: Svilar, Gabriel, Alfa Semedo, Cervi, Zivkovic, João Félix e Jonas

Suplentes do Ajax: Lamprou, Kristensen, Wöber, Neres, Huntelaar, Eiting e De Wit



Este será o sexto embate entre os dois antigos campeões europeus, com clara vantagem para os holandeses que contam com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos cinco jogos já disputados