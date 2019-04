Jardel, Fejsa e Gedson no onze do Benfica para jogo decisivo em Frankfurt

João Faria Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Lage, técnico do Benfica, faz três alterações no onze inicial, no jogo desta quinta-feira, em Frankfurt, contra o Eintracht, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol. As águias vão gerir o triunfo por 4-2, alcançado na Luz, na semana passada.

Jardel, Fejsa e Gedson são as novidades no onze encarnado, no desafio decisivo desta quinta-feira (20 horas, SIC) na Alemanha.

Em relação ao onze inicial que no último domingo bateu, na Luz, o Vitória de Setúbal (4-2), para a 29.ª jornada da Liga, o treinador Bruno Lage deixou de fora Ferro, Florentino e Pizzi.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Samaris, Rafa, João Félix e Seferovic

Suplentes: Svilar, Ferro, Florentino, Salvio, Cervi, Pizzi e Jonas