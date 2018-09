Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que o defesa central de 32 anos renovou e prolongou o contrato por mais um temporada.

Promovido a "capitão" da equipa lisboeta já esta temporada, após a ausência de Luisão, Jardel está na Luz há sete anos. Chegou no inverno de 2011, proveniente do Olhanense. Já vestiu a camisola do Benfica em 221 ocasiões, apontando 14 golos.