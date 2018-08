Jardim quer Brahimi e Benfica à procura de defesa direito

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:06, atualizado às 14:27 Facebook

Segundo a imprensa francesa, o Mónaco deverá apresentar nas próximas horas uma proposta por Yacine Brahimi. Na Luz, o Benfica continua à procura de um defesa direito e o nome de Corchia começa a ganhar força.

F. C. Porto: O jornal francês "L'Équipe" avança que o Mónaco está interessado em contratar Brahimi ao F. C. Porto para colmatar a vaga deixada por Keita Baldé, que foi emprestado ao Inter. O mesmo jornal refere que o argelino é um "alvo prioritário" e que os monegascos, orientados por Leonardo Jardim, deverão apresentar uma proposta concreta nas próximas horas.



Benfica: ​​​​​​​As águias continuam no mercado à procura de uma solução para o lado direito da defesa, depois da lesão de Ebuehi. A imprensa espanhola avança que os encarnados estão interessados num empréstimo do lateral francês Corchia. A primeira proposta do Sevilha foi um milhão pelo empréstimo e o pagamento da totalidade do salário, que ronda os 2,5 milhões brutos por época, um valor que o Benfica não parece estar disposto a pagar.



Sporting: Depois de uma pré-época a bom nível, o início de temporada revelou-se o inverso. Depois da polémica do último jogo, em que Matheus ficou na bancada e foi protestar para a rede social Twitter, a posição do extremo dos leões ficou fragilizada. Alguns rumores indicam que Matheus Pereira pode estar de saída. Resta esperar para perceber se o jogador irá ter lugar no plantel de José Peseiro ou terá de procurar jogar com regularidade noutro clube.



Sevilha: Depois do Betis, agora é o Sevilha a demonstrar interesse no médio internacional português João Mário. Segundo o "Corriere dello Sport", o emblema do Pizjuán, que contratou recentemente André Silva, está preparado para apresentar uma proposta a título definitivo por João Mário. O Inter, clube atual do jogador português, pretende um encaixe de 28 milhões de euros.



Mumbai City: Jorge Costa é o novo treinador do Mumbai City FC, sétimo classificado do campeonato indiano em 2017/18. Em declarações ao jornal O Jogo, o técnico português afirmou que "vai ser uma missão difícil" e que vai tentar a contratação de cinco portugueses. No seu currículo como treinador, o antigo central do F. C. Porto conta com passagens por Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira, Arouca, Cluj (Roménia), AEL Limassol, Anorthosis (Chipre), CS Sfaxien (Tunísia), Tours (França) e Seleção do Gabão.