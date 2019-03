Jeremy Lamb provoca loucura com triplo da vitória no último segundo

Nuno Barbosa Hoje às 11:19 Facebook

Os Hornets perdiam frente aos Raptors, por 114-112, mas tinham a última posse de bola do jogo e 3,1 segundos para, pelo menos, levar a decisão a prolongamento

Jeremy Lamb nunca vai esquecer o momento que protagonizou na madrugada portuguesa desta segunda-feira. Um jogador dos Toronto Raptors ainda conseguiu enviar a bola para a "quadra" defensiva dos Charlotte Hornets. Sem tempo sequer para pensar, Lamb atirou a "laranjinha" atrás do meio campo e ela caiu direitinha no cesto.

Três pontos e vitória incrível para os Hornets. Um "buzzer bitter" incrível que silenciou a Scotiabank Arena, em Toronto, em claro contraste com a loucura que provocou entre os comentadores e, claro, os jogadores dos Charlotte Hornets. Os basquetebolistas dos Raptors, esses levaram as mãos à cabeça. E está tudo aqui neste vídeo:

"Se alguma vez marquei um cesto como este? Sim, no meu jardim, quando era criança e só eu é que vi", gracejou o herói desta história, no final da partida. "É muito bom vencer. Lutámos muito durante o jogo todo. Foi muito bom conseguir esta vitória, ainda mais com este fim", acrescentou, agora mais a sério, Jeremy Lamb.